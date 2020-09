1









La Juventus non ha mai mollato Federico Chiesa. Rispetto a un anno fa quando avevano già l'accordo col giocatore, stavolta per portarlo in bianconero si dovranno incastrare varie situazioni. A partire dalla cessione di uno tra Douglas Costa e Bernardeschi per esempio, ma Il Corriere della Sera, conferma che per l'esterno viola c'è anche la Juve: impossibile però arrivare ai 70 milioni chiesti da Commisso. La Juve avrebbe cercato di avvicinarsi proponendo un prestito biennale con obbligo di riscatto, ma ci sono ancora tanti ostacoli.