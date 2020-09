Federico Chiesa è stato a lungo seguito dalla Juventus, che ha ultimamente mollato la presa per la cifra (70 milioni di euro) richiesta dalla Fiorentina. Oggi però la Gazzetta dello Sport rivela un nuovo scenario di mercato che si sta aprendo su di lui: il club viola l'avrebbe infatti offerto al Milan nell'ambito dei dialoghi per Milenkovic, obiettivo rossonero in difesa. La Fiorentina sarebbe disponibile a cedere Chiesa per 60 milioni, ma Gazidis e soci vorrebbero arrivare a 40 milioni. Insomma, lo spiraglio per trattare l'esterno offensivo classe '97 esiste.