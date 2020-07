La Fiorentina continua a valutare Federico Chiesa intorno ai 70 milioni di euro. Come scrive la Gazzetta dello Sport, il giocatore ha deciso di lasciare la Viola al termine della stagione e ha intenzione di restare in Italia. Inter e Juve lo seguono, ma non sono disposti a spendere quella cifra per l'esterno del club toscano. I bianconeri sono pronti quindi a tornare alla carica per il classe ‘97 della Fiorentina, col quale l’anno scorso avevano già trovato l’accordo per il trasferimento prima che il presidente Commisso bloccasse tutto.