Cosa c'è nel futuro di Giorgio Chiellini? La Juve, un posto in dirigenza... o forse la MLS, perché come racconta la Gazzetta, il capitano bianconero pensa a tutto tondo. Lui stesso in conferenza stampa, ieri, ha detto: "Sono onesto, sono concentrato su queste partite, prima questa e poi il Bologna. Le altre valutazioni le faremo a fine stagione, domani sera ci giochiamo una coppa e gli altri discorsi tolgono energie".