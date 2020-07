Il CEO del Bayer Leverkusen Rudi Voller è stato intervistato dalla Bild, occasione in cui si è soffermato sul futuro di Kai Havertz: "Al momento non c'è niente da segnalare, ora è un nostro giocatore. Abbiamo le nostre idee, personalmente spero resti un altro anno. Ma abbiamo un accordo: a determinate condizioni, può partire quest'estate". Determinate condizioni che suonano molto come 'la giusta offerta da presentare’. Il gioiellino tedesco, infatti, ha rapito l’attenzione della maggior parte dei club europei, tra cui anche la Juventus, facendone lievitare il prezzo a cifre esorbitanti.