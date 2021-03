Se c'è una lista dei giocatori in uscita, in ordine di probabilità d'addio, il primo è Aaron Ramsey: il gallese non ha convinto fino in fondo la società e i continui problemi fisici rischiano davvero di metterlo definitivamente alla porta. L'ex Arsenal è il giocatore che più di ogni altro potrebbe pagare la stagione negativa della Juventus, ma non il solo. A centrocampo, insieme a lui, potrebbe salutare anche Adrien Rabiot: altro giocatore che non esalta la dirigenza, e inoltre con la cessione dei due giocatori la Juve farebbe una plusvalenza piena visto che sono arrivati entrambi a parametro zero.