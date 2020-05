Lanon è convintissima di confermare. Sulle qualità del brasiliano non si discute, i dirigenti hanno qualche dubbio sulla sua condizione fisica: doveva essere l'anno della rinascita, ma anche in questa stagione Douglas è stato tante, troppe volte fermo ai box. Secondo quanto riporta Tuttosport la Juve sta cercando il suo sostituto, e il nome distuzzica Paratici. I rapporti con il Sassuolo sono ottimi, potrebbe aprirsi una trattativa nella quale inserire contropartite per abbassare la parte cash.