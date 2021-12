, di norma, portare a termine affari importanti non è mai facile. C'è poco tempo, la stagione è in corso e, soprattutto dopo il Covid, non ci sono a disposizioni tanti soldi per rimodellare una squadra. Bisogna ingegnarsi tra prestiti e formule che consentano di non appesantire ulteriormente bilanci già fiaccati dalla pandemia. Ma resta una regola principale, a prescindere dalla sessione di mercato: se si vuole comprare, si deve prima vendere. E la, a parte l'attacco, sa bene di dover procedere a un'opera di restyling anche aSeconto Tuttosport Allegri avrebbe chiesto alla società di intervenire per portare in rosa più muscoli e più personalità. Un elemento da affiancare a, una delle poche operazioni di mercato al momento positive. Servirebbe un calciatore che possa giocare sia nel 4-2-3-1 sia in un 4-3-3. Il primo nome sul taccuino, ormai da tempo, è quello diil 25enne svizzero è in scadenza con ile potrebbe dunque partire già a gennaio. Ci sono poi i soliti nomi, come quello di Witsel, ma Zakaria resta la priorità per tanti fattori: età, ingaggio, costo del cartellino.La sensazione è che la Juventus vorrebbe cedere almeno tre centrocampisti. I primi della lista sarebbero, arrivati a zero ma assai pesanti dal punto di vista degli ingaggi, visto che sono tra i più pagati in rosa (oltre 10 milioni di euro a testa, considerando il lordo). Dietro di loro c'è anche, ma per il brasiliano la situazione è diversa: con Allegri non è sbocciato l'amore, ma il club non vorrebbe cederlo definitivamente. Starebbe pensando a un prestito semestrale, per ragionare con calma in sede di ritiro nella prossima stagione. In Italia, secondo Tuttosport, ci sarebbe la. In Spagna, invece, Arthur avrebbe estimatori nel. Per Rabiot e Ramsey, proprio a causa dell'ingaggio, la partenza a gennaio è meno scontata: la speranza della Juve è che inqualche squadra si convinca a dare loro una nuova chance. Più defilato, ma anche lui nella lista dei possibili partenti (così come Kulusevski, che però annoveriamo tra gli attaccanti), c'è: lo statunitense potrebbe partire in caso di offerta ritenuta congrua. Insomma, non è incedibile.