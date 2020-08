Continua la caccia della Juventus a un attaccante. La strada per Milik sembra essersi messa in salita: a bloccare l'operazione è la scelta della contropartita giusta; così la Juve sta virando con insistenza su Edin Dzeko, come riportato da SportMediaset. Il bosniaco è diventato l'obiettivo numero uno di Fabio Paratici che continua comunque a valutare tutte le altre piste: da Duvan Zapata a Jimenez del Wolverhampton e Lacazette dell'Arsenal.