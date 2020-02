Secondo quanto riporta la stampa francese c'è anche la Juventus sul terzino sinistro classe '99 del Lille Domagoj Bradaric, sotto contratto con il club francese fino a giugno 2024. ​Bradaric è uno degli obiettivi per far crescere la squadra in futuro. In caso di approdo a Torino potrebbe essere girato in prestito oppure "appoggiato" in Under 23 per crescere assieme a tanti altri nomi di spicco del settore giovanile della Juventus. E' lui il nome nuovo sul taccuino di Paratici. Prendete nota, il futuro può passare anche da lui.