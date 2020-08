Con l'arrivo di Andrea Pirlo la Juventus ha iniziato la rivoluzione: esonerare un allenatore che ha vissuto di gavetta per prenderne uno con 0 panchine rappresenta una svolta totale. La Juve cambierà tanto anche in campo, con l'obiettivo di sfoltire la rosa e abbassare il monte ingaggi; tra i tanti profili seguiti da Paratici per rinforzare la squadra, secondo Tuttosport il vero sogno di Pirlo si chiama Paul Pogba. Il centrocampista del Manchester United, però, è un obiettivo difficile per via del costo del cartellino e soprattutto dell'ingaggio; in più, c'è anche la concorrenza del Real Madrid.