Nonostante l'arrivo di tre centrocampisti (McKennie, Arthur E Kulusevski, che può giocare anche nel tridente offensivo), la Juve non ha mollato la presa per Manuel Locatelli. Anzi, secondo Tuttosport i bianconeri stanno preparando il piano per avvicinarsi ai 30 milioni richiesti dal Sassuolo. La chiave può essere la possibile cessione di Aaron Ramsey, che porterebbe una plusvalenza totale a bilancio essendo arrivato a parametro zero. Piazzare Ramsey (probabilmente in Premier) per arrivare a Locatelli: la Juve ci prova.