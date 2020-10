1









Aaron Ramsey sta trovando continuità nella nuova Juve di Andrea Pirlo. Schierato da trequartista, il gallese ha dato risposte positive in questo nuovo ruolo ma nonostante le buone prestazioni la società potrebbe sacrificarlo sul mercato. A riportarlo è Tuttosport, secondo il quale i bianconeri punteranno forte su Aouar del Lione, mettendo sul piatto proprio Ramsey per convincere il presidente Aulas a far partire il centrocampista classe '98. Non solo Juve però, perché nel prossimo mercato anche Psg e Arsenal tenteranno l'assalto.