Uno dei reparti che sta faticando di più in questo inizio di stagione complicato della Juventus è il centrocampo. Per questo, già a gennaio i bianconeri potrebbero cercare rinforzi sul mercato. Secondo Calciomerato.com il primo nome nella lista di Fabio Paratici è sempre quello di Locatelli, già cercato in estate quando il Sassuolo aveva fatto una richiesta di 40 milioni di euro. Troppi per la Juventus, che alla riapertura del mercato potrebbe fare un nuovo tentativo per il centrocampista che piace molto a Pirlo.