Continua la ricerca della Juve a una quarta punta per gennaio, con l'obiettivo di completare l'attacco per ora composto da Morata, Ronaldo e Dybala. Il preferito sulla lista di Fabio Paratici è Olivier Giroud, che negli ultimi mesi ha trovato continuità e gol al Chelsea. Per questo, il francese ha confermato la volontà di non volersi muovere da Londra e i Blues hanno cambiato idea rispetto a qualche mese da: Giroud non è in vendita, la Juve dovrà virare su altri obiettivi.