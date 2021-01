Mentre la Juventus tratta con il Sassuolo per Gianluca Scamacca, Fabio Paratici tiene il piede in più scarpe, al fine di farsi trovarsi pronti qualsiasi cosa accasa. Il Corriere dello Sport elenca tutte le alternative nel casting bianconero per la quarta punta. Il profilo che piace di più ad Andrea Pirlo è quello di Olivier Giroud, che però difficilmente si libererà dal Chelsea per svolgere un ruolo da comprimario. Rimane sempre in lista Graziano Pelle, voglioso di tornare in Italia, mentre si sta raffreddando la pista che porta all’ex bianconero Fernando Llorente.