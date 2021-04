In attesa di capire se riuscirà a qualificarsi alla prossima Champions League - e molto passa dalla gara di domani contro il Napoli - la Juventus ha già puntato un obiettivo di mercato: si tratta di Ousmane Dembelé, che come fanno sapere in Spagna è il primo nome sulla lista di Fabio Paratici. E' lui il profilo numero uno per l'attacco bianconero del prossimo anno, ha il contratto in scadenza nel 2022 e potrebbe lasciare il Barcellona a un prezzo di saldo in caso di mancato rinnovo.