Saul Niguez è un centrocampista di grande qualità e quantità in forza all'Atletico Madrid del Cholo Simeone, fresco campione di Spagna nella Liga. Un giocatore che è stato più volte accostato anche alla Juventus, che però ha dovuto desistere di fronte agli alti costi necessari per comprarlo. Per questo sono altre le trattative per Saul, come quella tra Atletico e Barcellona per un possibile scambio con Griezmann. Ma secondo il Daily Mail