Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus sembra aver praticamente concluso l'acquisizione di Vasilije, un promettente centrocampista di 17 anni attualmente sotto contratto con il Podgorica. Il club bianconero è pronto a sborsare la somma diper assicurarsi il talento emergente. Tuttavia, l'ufficializzazione del suo ingresso nella squadra bianconera sarebbe posticipata fino alla fine della stagione. Questo ritardo è dovuto al fatto che il giovane centrocampista montenegrino occuperebbe uno degli slot riservati agli extracomunitari, e la Juventus auspica che, nel frattempo, nessun altro grande club europeo presenti un'offerta concorrenziale.La trattativa si presenta quindi come una scommessa sulla prospettiva di Adzic e sulla sua crescita nel panorama calcistico europeo, con la Juventus che lavora strategicamente per garantirsi un talento di prospettiva senza incorrere in complicazioni legate alle restrizioni sugli extracomunitari. Resta da vedere come si svilupperanno gli ultimi dettagli della trattativa