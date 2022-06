Quella appena trascorsa è stata una settimana difficile per Massimiliano Allegri. Sono filtrati malumori per la gestione del mercato in casa Juventus, soprattutto dopo il tira e molla con Di Maria, obiettivo in cima alla lista dei desideri del tecnico. Ad alimentare la fiamma, l’ormai celebre foto a Montecarlo, che ritrae Allegri al fianco del ds del Psg, Campos. A ristabilire la calma, il viaggio di Federico Cherubini che, come racconta Tuttosport, avrebbe raggiunto l’allenatore nella sua Livorno, con un piano d’attacco sul mercato volto a soddisfare le sue richieste.



Quattro i fronti su cui la Juventus sta lavorando, per trasformare la rosa e plasmarla secondo le indicazioni di Allegri. Ovviamente si è discusso di Di Maria: adesso filtra maggiore ottimismo e nelle prossime ore è attesa la risposta definitiva del Fideo. Per il post Chiellini, il nome caldo rimane quello di Kalidou Koulibaly, per cui potrebbe essere reinvestito il tesoretto derivante dalla cessione di Demiral; resta da superare la ritrosia di De Laurentiis e convincere il calciatore a seguire il percorso “alla Higuain”. Per acquistare, però, la Juventus deve anche vendere, liberare spazio in rosa; per questo, sono al vaglio formule come quello dello scambio: in particolare, con la Roma si è iniziato a lavorare allo scambio Zaniolo-Arthur, il brasiliano è gradito a Mourinho e questo potrebbe far decollare la trattativa. Ultimo fronte caldo, quello del vice Vlahovic: in questo caso, è Arnautovic ad essere in cima alle preferenze di Allegri; in contemporanea, la Juventus non molla Morata, si tornerà a parlare con l’Atletico Madrid.