Non solo Zakaria. La Juventus lavora su più fronti ed è pronta a coprire gli slot lasciati liberi dai partenti Bentancur e Kulusevski. Non solo Londra, quindi, asse caldo anche con Cagliari. Gli uomini di mercato della Juve, infatti, continuano a trattare con i sardi per portare Nandez in bianconero.