Intrecci di mercato, che sostano i testa a testa dal campo ai tavoli delle trattative. La Juventus vorrebbe blindare de Ligt, ma Raiola preoccupa e, per questo, il club bianconero vuole tutelarsi. Sulla lista dei desideri degli uomini di mercato della vecchia Signora sarebbe finito anche Sven Botman, secondo quanto riporta Tuttosport. Il centrale del Lille è un obiettivo del Milan, che ha già avuto un colloquio a Milano con l'entourage del calciatore. La Juve osserva, pronta ad accelerare nel caso in cui si liberasse uno slot in difesa.