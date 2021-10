Potrebbe essere una sessione invernale di mercato più attiva del solito. La Juventus, infatti, ha alcune situazioni in uscita da sistemare e, se si liberasse spazio in rosa, non è detto che gli slot lasciati vuoti non vengano occupati da nuovi acquisti. Come riporta oggi La Stampa, uno degli obiettivi del mercato di gennaio sarebbe Donny ​van de Beek, in rottura con il Manchester United. Federico Cherubini avrebbe già avuto un primo contatto con l'agente del calciatore: si lavora in prospettiva gennaio.