Non solo Icardi, Vlahovic e tutti i nomi più discussi e chiacchierati. Difficile, molto difficile che la Juventus possa affondare il colpo per un acquisto di peso, in attacco, a gennaio. A maggior ragione se, come sembra, Alvaro Morata dovesse rimanere in bianconero. Sempre più lontana, infatti, la pista Barcellona, benché il club blaugrana stia continuando le sue manovre per soddisfare Xavi e portare l’attaccante in Catalogna.



Tutto fermo sul fronte attacco, quindi? Non proprio: la sterilità offensiva preoccupa e, soprattutto, con il grave infortunio di Chiesa si è persa una pedina importante nel reparto. Per questo, gli uomini di mercato della Juventus, capitanati da Federico Cherubini, guardano al mercato delle occasioni. A riportare le ultime, su due nomi in particolare, è Tuttosport. Secondo il quotidiano torinese, Sardar Azmoun dello Zenit convince, per caratteristiche, la dirigenza bianconera che, però, è attendista e non ha ancora affondato il colpo. Nonostante il 27enne iraniano sia in scadenza di contratto, è molto difficile che la squadra russa lo faccia partire a gennaio con lo sconto, e questo ha suscitato una certa ritrosia nell’ambiente bianconero. Altro calciatore gradito da Massimiliano Allegri sarebbe Maxi Gomez del Valencia, apprezzato per il temperamento, paragonabile a quello di Mario Mandzukic. Il calciatore sarebbe stato visionato dal vivo la scorsa settimana contro il Real Madrid.