Dopo la scadenza del contratto di Paratici, si ridefiniranno ufficialmente i nuovi ruoli nell'area sportiva della Juventus. Nel frattempo, Federico Cherubini, insieme alla sua squadra mercato, ha già iniziato a lavorare per rafforzare la rosa per dare l'assalto allo scudetto, senza dimenticare colpi in prospettiva. Tra questi, secondo quanto riporta il Corriere Torino, ci sarebbe ​Kaiky Fernandes Melo, centrale di difesa classe 2004 del Santos già in forza alla prima squadra e seguito da diversi top club europei.