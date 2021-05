In settimana è previsto un summit di mercato tra Allegri e la dirigenza della Juventus. Nel frattempo, gli uomini di mercato bianconeri sono già al lavoro per costruire la rosa da mettere nelle mani del tecnico livornese. Tra i reparti da aggiustare c'è di certo l'attacco e, in questo senso, secondo quanto riporta calciomercato.com, la Juve starebbe spingendo forte per Dusan Vlahovic. L'attaccante della Fiorentina è stato la rivelazione di questa stagione e sarà difficile che Commisso lo lasci andare. Il calciatore, però, continua a non firmare sul rinnovo di contratto.