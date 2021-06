Il sogno della Juventus, per l'attacco, è la punta viola Dusan Vlahovic. Un sogno che, ad oggi, sembra molto difficile si possa concretizzare. Commisso non ha nessuna intenzione di cederlo, tanto meno alla rivale bianconera. Da parte sua, come riporta calciomercato.com, la Juve è bloccata da Cristiano Ronaldo, le cui intenzioni sul futuro ancora non si conoscono. Diversa, invece, la situazione in prospettiva: se non dovesse rinnovare, infatti, Vlahovic potrebbe raggiungere Torino il prossimo anno.