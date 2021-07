. I prossimi 7 giorni saranno decisivi, in casa Juventus. Subito due giorni di fuoco: domanitorna alla Continassa, per iniziare la preparazione e mettere a tacere, una volta per tutte, le voci di mercato. Martedì, invece, la conferenza stampa di, anche questo un passaggio importante, seppur simbolico, in casa bianconera. Oltre a questo, sono diversi i punti segnati nell’agenda di Federicoche, ora, è chiamato all’accelerata per tirar fuori ladalle sabbie mobili in cui sembra essere caduta in questa sessione di mercato.IN ENTRATA –. Secondo quanto riporta calciomercato.com, in settimana è previsto un nuovo incontro con la dirigenza del. Il terzo, quello che potrebbe rivelarsi decisivo, quello che assottiglia le differenze tra domanda e offerta e che pone fine ad una trattativa tanto lunga da sembrare infinita.IN USCITA –. Il turco, tra gli esuberi della rosa, è quello ad avere maggior mercato. Su di lui,. La Juve, per adesso, non si smuove dalla richiesta originale: 35-40 milioni di euroRINNOVI –. La società vuole andare avanti e rinnovare i contratti di. Chiaramente, il caso più scottante è quello dell’argentino. Nei prossimi giorni, l’agente dovrebbe raggiungere Torino e, dopo un periodo di quarantena di 10 giorni, incontrare la dirigenza bianconera per chiudere, una volta per tutte, anche questa pendenza.