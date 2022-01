Si raffredda la pista che porterebbe Mauro Icardi alla Juventus. A raccontarlo, questa mattina è La Gazzetta dello Sport: "A dare fiato a queste trombe era giunta anche l’apertura diplomatica del Psg ad una trattativa. Ci sono state anche telefonate tra Cherubini e Leonardo ma non si è mai scesi nei particolari dell’operazione. Anche perché a Parigi sperano di cedere a titolo definitivo l’argentino, un’aspirazione condivisa dal giocatore. Non si ha notizia, infatti, di un’apertura di Maurito e Wanda ad una soluzione temporanea: entrambi vogliono garanzie di una svolta definitiva in caso di partenza dalla Francia. Aggiungiamoci che anche sul fronte torinese sono emersi dei dubbi sulla bontà di questa scelta. I vertici bianconeri si sono chiesti, infatti, se un giocatore ormai nel pieno della carriera è pronto ad affrontare un simile cambio con lo spirito giusto. E poi non si trascurino le obiezioni di natura social: la recente tempesta tra due coniugi ha lasciato il segno"