Luis Suarez ha scavalcato tutti diventando l'obiettivo numero uno per l'attacco della nuova Juventus targata Andrea Pirlo. Il grande nodo per il suo arrivo a Torino è rappresentato dallo status di extracomunitario, per il quale i bianconeri hanno finito i due slot con gli arrivi di Arthur e McKennie. La settimana prossima il giocatore dovrà fare l'esame d'italiano per prendere il passaporto comunitario come la moglie e i figli, per poi liberarsi dal Barcellona. A fare il punto sulla situazione legata a Suarez è stato l'Head of Football Teams & Technical Areas’ Federico Cherubini, che ha detto: "Il nuovo attaccante? Ci stiamo lavorando - sono le parole rilasciate a calciomercato.it - Se siamo ottimisti per Suarez? C’è sempre speranza”.