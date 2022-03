La stagione della Juventus ha mostrato chiaramente una delle criticità della rosa. Il pacchetto dei difensori centrali è di qualità, ma rischia, alla lunga, di mostrare la coperta corta. In particolare, Chiellini e Bonucci non offrono più le garanzie - in termini di minutaggio -, di alcune stagioni fa e, per questo, gli uomini di mercato bianconeri studiano il profilo giusto da puntare nella sessione estiva di mercato.



Tra questi, nella lista dei desideri di Cherubini e colleghi compare il tedesco Antonio Rudiger. A fine stagione, il suo contratto con il Chelsea scadrà e se, già in precedenza, un accordo tra le parti sembrava difficile, dopo il caos degli ultimi giorni appare altamente improbabile. Su questo fronte, a raccontare le ultime è calciomercato.com:



“Nelle ultime settimane il direttore Federico Cherubini si è attivato con gli agenti dell’ex Roma per capire la fattibilità dell’operazione. Rudiger attualmente guadagna poco più di 5 milioni di euro a stagione e vorrebbe un ingaggio raddoppiato. Un messaggio che è arrivato forte e chiaro anche alle altre pretendenti: Manchester United, Real Madrid e Newcastle. La partita è aperta con la Juventus in piena corsa”.