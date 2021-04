Uno dei tanti giocatori che terrà sulle spine molti club sarà Sergio Aguero, che a fine stagione lascerà il Manchester City. La Juventus è tra le squadre candidate ad accoglierlo, ma stando a quanto riporta l’Evening Standard, la favorita per il suo acquisto sarebbe il Chelsea. I Blues, infatti, sarebbero l’unica squadra inglese che ha mostrato un interesse concreto per il Kun, e gli permetterebbero di continuare a scalare posizioni nella classifica all time dei marcatori della Premier League, cosa che non potrebbe fare in altri top club. Aguero è quarto, primo fra gli stranieri, con 181 gol, a 6 reti da Andy Cole, 27 da Wayne Rooney e 79 da Alan Shearer.