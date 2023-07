Come annunciato da Cristiano Giuntoli, Mckennie non fa parte di coloro che sono fuori dal progetto. La conferma è arrivata dalla convocazione per la tournée. Lo statunitense in tournée in patria fa comodo e comunque se Pogba non gioca e Rabiot e Fagioli non sono al top, uno in più serve per forza. McKennie comunque, come scrive il Corriere dello Sport, in futuro potrebbe tornare tra gli esuberi, ma intanto fa parte della spedizione bianconera.