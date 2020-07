La Juve spinge sull'acceleratore per arrivare a Raul Jimenez. A riportarlo è il quotidiano spagnolo As, secondo il quale i bianconeri starebbero per chiudere un'operazione da 80 milioni di euro. L'attaccante messicano ha trascinato il Wolverhampton in Europa e lo staff di Paratici lo sta seguendo con interessa da diversi mesi. Dalla Spagna non hanno dubbi sul fatto che Jimenez abbia superato Arek Milik nelle preferenze della dirigenza bianconera, la Juve lavora sul prossimo attaccante.