La Juventus rischia di veder sfumare Houssem Aouar. Il centrocampista classe '98 del Lione è uno dei protagonisti della Champions e sarà al centro del prossimo mercato europeo. Secondo Calciomercato.com sul giocatore ci sono anche Psg, Manchester City e Tottenham e la disponibilità economica della Juve si è abbassata nel momento in cui il prezzo del giocatore è salito. Il prezzo che fa il Lione è 70 milioni di euro, che può aumentare se dovesse partire un'asta tra le big. Per questo, la Juve, dopo averlo seguito per due anni, rischia di perdere Aouar.