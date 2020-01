Alla fine, Emre Can ha salutato torino ed è tornato in patria, dopo i pellegrinaggi in Premier e ora in Serie A. Ufficiali le cifre dell'accordo tra Juventus e Borussia Dortmund, con il giocatore che va via in prestito per 1 milione con obbligo di riscatto a 25 milioni. Al 30 giugno il valore a bilancio di Emre Can sarà di 7,9 milioni: in quel momento la plusvalenza sarà quindi di 17,1 milioni di euro. Se fosse stato venduto a titolo definitivo subito, la plusvalenza sarebbe stata di circa 13 milioni.