Tra rinvii, porte chiuse e problematiche nel calendario di Serie A a causa dell’emergenza coronavirus, la Juventus si tiene occupata sul mercato, valutando tutti i reparti della rosa. Anche la porta. Già, perché anche se Wojciech Szczesny ha rinnovato fino al 2024 poche settimane fa, la dirigenza bianconera valuta occasioni per il futuro. Il polacco è un ottimo portiere, ma il nome che rimbalzano dalla Spagna rientra nell’elite degli estremi difensori. Stando a quanto riporta Cadena Cope, la Vecchia Signora ha messo gli occhi su Marc-André ter Stegen del Barcellona, che starebbe valutando l’addio per motivi sportivi e contrattuali. Oltre alla Juve, ovviamente, i club interessati sono di prima fascia: anche Paris Saint-Germain e Bayer Monaco sono sulle tracce del tedesco, in scadenza nel 2022 con i blaugrana.