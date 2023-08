Che ne sarà di Moise Kean? Parole, idee, proposte, ma alla fine dovrebbe restare alla Continassa, a meno di importanti offerte dell’ultimo minuto. Come scrive Tuttosport, infatti, per lui "finora sono arrivate soltanto richieste di prestito, al limite con diritto di riscatto, da parte di Nottingham, Fulham, Milan e Siviglia, proposte che non hanno solleticato né il giocatore né tantomeno il club bianconero. E così la permanenza a Torino della punta classe 2000 appare essere la soluzione più probabile, con Alvaro Morata - principale candidato a rilevarne in posto in caso di repentino addio - che in ogni caso osserverà con attenzione le evoluzioni dalle parti della Continassa fino a venerdì".