Conquistata la salvezza grazie alla vittoria di ieri, il Genoa si tuffa sul mercato dove tra le priorità c'è quella di tenere Mattia Perin, di proprietà della Juventus e arrivato in prestito a gennaio. In bianconero non c'è posto per il portiere chiuso da Szczesny e Buffon, lui rimarrebbe volentieri al Genoa dove sarebbe titolare ma occhio anche all'Atalanta: i nerazzurri stanno pensando a Perin in caso di cessione di Gollini; a Bergamo Perin ritroverebbe Gasperini col quale ha lavorato al Genoa, ma l'ultima parola sarà della Juve.