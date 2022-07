Lacontinua a lavorare per convincerea trasferirsi a Torino e piegare la resistenza di De Laurentiis. Da parte sua, il patron azzurro studia già il piano per sostituirlo. Su questo fronte, a raccontare le ultime è calciomercato.com: "Il difensore senegalese infatti, non ha al momento trovato l'accordo per rinnovare il contratto (in scadenza nel 2023). Motivo per cui la possibilità che possa lasciare Napoli è reale. La richiesta del presidente, Aurelio De Laurentiis, è di 40 milioni di euro; cifra che eventualmente sarebbe reinvestita in parte per il sostituto. In cima a questa lista c'è Milenkovic, il cui agente, Fali Ramadani, ha già avuto contatti con il club campano. Ramadani che si prospetta più che mai al centro di questa trattativa in quanto tra i suoi assistiti c'è anche Koulibaly. Protagonista di questo intreccio anche la Juventus, che nel caso si concretizzasse la cessione di Matthijs De Ligt al Chelsea, potrebbe presentarsi alla porta del Napoli chiedendo proprio il difensore senegalese, obbligando così i campani a cercare a loro volta un sostituto".