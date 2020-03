Una rosa da prima della classe, migliorabile solo con euro-acquisti. Un assunto che sa bene Fabio Paratici, già al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. I nomi sul suo taccuino, per l’appunto, sono nomi che fanno gola a tanti club, dunque servirà decisione e rapidità d’azione nelle manovre di mercato. Tuttosport fa il punto in casa Juventus, tra ritorni, intrecci e operazioni da non rimpiangere



CENTROCAMPO – Il giocatore principe acclamato da tutti è sempre lui Paul Pogba, un ritorno dall’effetto romantico ed esplosivo. I bianconeri hanno più di un asso nella manica: sanno della volontà del centrocampista di lasciare il Manchester United per fare ritorno a Torino, inoltre i rapporti con il suo agente Mino Raiola sono ottimi. Tutte le basi per indirizzare la trattiva ci sono, ma attenzione al Real Madrid, che qualora decidesse di alzare la posta in gioca con il suo strapotere economico, la strada per la vittoria diventerebbe più ardua. Da un ritorno al futuro, o meglio, un futuro da non rimpiangere. Il nome è quello di Sandro Tonali, centrocampista classe 2000 del Brescia, simbolo della generazione italiana che verrà. Su di lui la concorrenza è spietata, in Italia c’è l’Inter, all’estero Manchester City e Paris Saint-Germain. La Juventus non vuole ripetere un Verratti bis, che proprio il Psg soffiò a Paratici nel 2012



ATTACCO – Altro reparto in cui la Juve si scontrerà con il Real Madrid. Il desiderio condiviso è Harry Kane, attaccante del Tottenham che non ha ancora vinto nulla in carriera. Per uno come lui è l’ora di arricchire il proprio palmares, e la Juventus farebbe al caso suo. Lì, al fianco di Cristiano Ronaldo. Un signore ancora acclamato al Bernabeu, un’assenza che i Blancos vogliono colmare e il numero 10 inglese potrebbe essere la pedina giusta. Infine, in casa bianconera tiene sempre banco l’idea Mauro Icardi, sospeso tra il ritorno (temporaneo) all’Inter e il riscatto del Psg fissato a 70 milioni di euro.