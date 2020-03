Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport la Juve avrebbe messo nel mirino Chris Smalling, difensore del Manchester United ma in prestito alla Roma. I giallorossi vorrebbero riscattare il centrale classe '89 dai Red Devils, ma c'è una folta concorrenza, che include anche i bianconeri. Oltre alla Juve, però, anche due club di Premier avrebbero messo nel mirino Smalling: si tratta di Everton e Tottenham, che sarebbero sulle tracce del giocatore. Per il reparto difensivo la Juve per la prossima estate pensa anche a Sergio Ramos, qualora decidesse di lasciare il Real Madrid.