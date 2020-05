1









Il mercato si avvicina, emergenza Coronavirus permettendo. Ecco che allora torna di moda un nome per il mercato bianconero: Ivan Rakitic, seguito da Inter e Juventus e che ha tanti estimatori anche in Spagna. Il centrocampista del Barcellona piace al Siviglia, ma anche al Villarreal. Ecco le parole di Fernando Roig, presidente del Submarino Amarillo, rilasciate a Cadena Cope: “Mi piace il messaggio dato da Rakitic e mi piace anche come calciatore. Se il prossimo anno vuole venire al Villarreal, noi siamo qui”. Un obiettivo di mercato, che però, potrebbe complicarsi.