Secondo quanto riferito da todofichajes.com la Juve avrebbe messo nel mirino Ferran Torres, attaccante del Valencia, 20 anni, con il contratto in scadenza nel 2021. Non è però semplice arrivare all'esterno offensivo, che infatti è seguito con attenzione anche dalle due big del calcio spagnolo, Real Madrid e Barcellona, oltre che in Germania dal Borussia Dortmund, nota fucina di talenti. Ferran Torres però piace alla Juve, che osserva la situazione del suo rinnovo contrattuale, al momento non in programma. Ferran ha una clausola rescissoria di 100 milioni di euro.