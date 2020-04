La Juve continua a seguire Houssem Aouar, centrocampista del Lione. Ma la corsa è irta di ostacoli. Secondo quanto riferito dal Sun, infatti, sul mediano è forte l’interesse anche di Arsenal, Liverpool e Manchester City. Il francese, di origini algerine, è ritenuto dai bianconeri un profilo ideale per svecchiare il centrocampo e, soprattutto, arricchirlo di qualità, anche in considerazione della possibile partenza di Miralem Pjanic. Non sarà però facile convincere il patron del Lione Aulas, da sempre osso duro nelle trattative in uscita, e vincere la folta concorrenza europea.