La Juventus ha bisogno di un rinforzo in attacco, ancor più oggi che Federico Chiesa sarà costretto a rimanere out fino a fine stagione. Il sogno Vlahovic non è percorribile a gennaio e quindi la dirigenza sta valutando 3 alternative che sono Azmoun dello Zenit, Origi del Liverpool e Martial del Manchester United. Lo riporta Calciomercato.com.