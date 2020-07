1









Derby di mercato per Sandro Tonali. Come riporta Calciomercato.com, Milan e Inter sono in corsa per il centrocampista del Brescia, con i nerazzurri che conservano un vantaggio. Se da una parte il Diavolo ha avuto più di un contatto con l’agente Beppe Bozzo, l’ad Marotta ha già trovato sia l’intesa con l’entourage del giocatore che con le Rondinelle per una cifra vicina ai 35 milioni di euro. C’è anche l’ok di Conte, manca solo l’affondo finale, con Cellino che spinge per cederlo all’Inter ma che non chiude in definitiva al Milan. Anche la Juventus è sulle tracce di Tonali, ma al momento rimane defilata.