Da calciomercato.com: Sfumata la possibilità di portare in rossoblù l'ex interista Danilo D'Ambrosio, ormai ad un passo dall'accordo con il Monza, il Genoa vira decisamente su altri obiettivi per rafforzare la propria difesa.In cima alla lista delle preferenze della dirigenza ligure è così balzato Koni, 21enne belga di proprietà della Juventus. I bianconeri, dopo aver mandato il ragazzo in prestito all'Empoli nel passato campionato, sono ormai convinti di salutarlo a titolo definitivo. Le pretendenti, d'altronde, non mancano.La più convinta sembra essere proprio il Grifone che vorrebbe affiancare il ragazzo ad un altro ex giovane della Primavera juventina: Radu Dragusin. De Winter, però, come detto piace anche a Frosinone, Udinese e soprattutto Lille.