Le parole di Karsten Rickart, agente di Lazar, a Sportitalia:"Abbiamo fatto bene finora a non commentare le voci. La Juve è ovviamente un grande club, con una grande storia, ma così come lo sono anche altri club. Il suo contratto è ancora in vigore fino al 2026. L’importante è capire dove può crescere meglio e quali passi sono più vantaggiosi per la sua carriera. Laki è felice all'Udinese, è pronto per il passo successivo ma non abbiamo fretta. È ancora uno dei giocatori più interessanti del campionato: se in futuro ci sarà qualcosa che possa portare benefici a tutte le parti, ne parleremo sicuramente".