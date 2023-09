Da sogno estivo a incubo di inizio autunno. Le strade disono tornate a incrociarsi e, questa volta, sono stati dolori per la squadra bianconera. In estate c'era una bozza di accordo per portare l'esterno a Torino, ma tranon si é raggiunto l'accordo. Come riporta calciomercato.com: "Due sono le condizioni che potrebbero ammorbidire la posizione di: un Sassuolo relativamente tranquillo in classifica al termine del girone di andata e una proposta che non sia inferiore ai 23 milioni a titolo definitivo. La partita di ieri al Mapei Stadium ha confermato che a questa Juve manca un Berardi, Giuntoli lo sa e vuole arrivare presto a un obiettivo che si è prefissato da mesi". A gennaio può esserci un nuovo tentativo.